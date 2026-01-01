Lage und Anreise: kurze Wege zwischen Boston und New York

Rhode Island liegt an der Atlantikküste Neuenglands zwischen Connecticut und Massachusetts. Der Beiname «Ocean State» ist Programm: Die Narragansett Bay reicht tief ins Landesinnere und prägt Küste wie Alltag des Bundesstaates. Für die Reiseplanung zählt vor allem die Lage – Providence und die Küstenorte sind von Boston aus gut erreichbar und fügen sich ebenso in Routen ein, die in New York beginnen oder enden. Auf einer Neuengland-Rundreise kostet der Abstecher wenig Fahrzeit, denn die Wege im kleinsten Bundesstaat der USA sind kurz.

Newport: Segelhafen mit Villen der Gilded Age

Bekanntester Ort des Bundesstaates ist Newport auf der Insel Aquidneck. Die Hafenstadt war einst Sommerfrische wohlhabender amerikanischer Familien; mehrere ihrer herrschaftlichen Villen aus der Gilded Age stehen Besuchern heute offen. Der Cliff Walk, ein Küstenpfad entlang dieser Anwesen, verbindet Meerblick mit Architekturgeschichte. Newport gilt zudem als eine der Segelhochburgen der USA und war über Jahrzehnte Austragungsort des America's Cup. Hafenpromenade, Fischrestaurants und Bootsausflüge in die Bucht machen die Stadt zum naheliegenden Standort für einen mehrtägigen Zwischenhalt.

Was Rhode Island für Ihre Reise bietet

Newport mit Cliff Walk, historischen Villen und lebhaftem Hafen

Providence mit kolonial geprägtem Stadtkern, Universitäten und Kunstszene

Sandstrände an der Südküste für Badetage im Sommer

Block Island vor der Küste, per Fähre erreichbar – ruhig, mit Leuchttürmen und Velowegen

Die Narragansett Bay für Bootsfahrten und Küstenspaziergänge

Reisezeit und Kombinationen

Am meisten bietet die Küste von Rhode Island vom späten Frühling bis in den Herbst. Der Sommer ist die Zeit für Strände und Bootsausflüge; im Herbst färbt sich das Laub Neuenglands – der bekannte Indian Summer, dessen Höhepunkt in der Regel in den September und Oktober fällt. Rhode Island lässt sich gut mit Boston, Cape Cod oder einer grösseren Rundreise durch Neuengland verbinden; auch als Zwischenstation zwischen New York und Boston ist der Bundesstaat sinnvoll platziert.

In der untenstehenden Übersicht finden Sie unsere Hotelauswahl für Rhode Island. Ob Standort in Newport für Villenbesichtigungen und Hafenatmosphäre oder Etappenort auf Ihrer Rundreise durch Neuengland: Unsere Spezialisten beraten Sie bei der Auswahl und stellen Ihre Reise individuell zusammen – vom Mietwagen über die Routenplanung bis zu den Übernachtungen.