Rhode Island Reisen
Erholung im kleinsten Staat der USA
Lage und Anreise: kurze Wege zwischen Boston und New York
Rhode Island liegt an der Atlantikküste Neuenglands zwischen Connecticut und Massachusetts. Der Beiname «Ocean State» ist Programm: Die Narragansett Bay reicht tief ins Landesinnere und prägt Küste wie Alltag des Bundesstaates. Für die Reiseplanung zählt vor allem die Lage – Providence und die Küstenorte sind von Boston aus gut erreichbar und fügen sich ebenso in Routen ein, die in New York beginnen oder enden. Auf einer Neuengland-Rundreise kostet der Abstecher wenig Fahrzeit, denn die Wege im kleinsten Bundesstaat der USA sind kurz.
Newport: Segelhafen mit Villen der Gilded Age
Bekanntester Ort des Bundesstaates ist Newport auf der Insel Aquidneck. Die Hafenstadt war einst Sommerfrische wohlhabender amerikanischer Familien; mehrere ihrer herrschaftlichen Villen aus der Gilded Age stehen Besuchern heute offen. Der Cliff Walk, ein Küstenpfad entlang dieser Anwesen, verbindet Meerblick mit Architekturgeschichte. Newport gilt zudem als eine der Segelhochburgen der USA und war über Jahrzehnte Austragungsort des America's Cup. Hafenpromenade, Fischrestaurants und Bootsausflüge in die Bucht machen die Stadt zum naheliegenden Standort für einen mehrtägigen Zwischenhalt.
Was Rhode Island für Ihre Reise bietet
- Newport mit Cliff Walk, historischen Villen und lebhaftem Hafen
- Providence mit kolonial geprägtem Stadtkern, Universitäten und Kunstszene
- Sandstrände an der Südküste für Badetage im Sommer
- Block Island vor der Küste, per Fähre erreichbar – ruhig, mit Leuchttürmen und Velowegen
- Die Narragansett Bay für Bootsfahrten und Küstenspaziergänge
Reisezeit und Kombinationen
Am meisten bietet die Küste von Rhode Island vom späten Frühling bis in den Herbst. Der Sommer ist die Zeit für Strände und Bootsausflüge; im Herbst färbt sich das Laub Neuenglands – der bekannte Indian Summer, dessen Höhepunkt in der Regel in den September und Oktober fällt. Rhode Island lässt sich gut mit Boston, Cape Cod oder einer grösseren Rundreise durch Neuengland verbinden; auch als Zwischenstation zwischen New York und Boston ist der Bundesstaat sinnvoll platziert.
In der untenstehenden Übersicht finden Sie unsere Hotelauswahl für Rhode Island. Ob Standort in Newport für Villenbesichtigungen und Hafenatmosphäre oder Etappenort auf Ihrer Rundreise durch Neuengland: Unsere Spezialisten beraten Sie bei der Auswahl und stellen Ihre Reise individuell zusammen – vom Mietwagen über die Routenplanung bis zu den Übernachtungen.
The Vanderbilt
Preis auf Anfrage
Newport
Das exklusive Hotel liegt in Zentrum von Newport. Zum Hafen sind es nur ca. 5 Minuten zu Fuss.
Marshall Slocum Inn
Preis auf Anfrage
Newport
Das kleine, sehr herzlich geführte Bed & Breakfast liegt in Gehdistanz zu den lokalen Attraktionen und ca. 15 Minuten...
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