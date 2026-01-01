Ferien in Maine
Wilde Küsten und ursprüngliche Landschaften
White Barn Inn & Spa
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Kennebunkport
Das erstklassige Boutiquehotel liegt ruhig unweit des Kennebunk Rivers. Kennebunkport sowie der Goochs Beach sind in...
Harborside Hotel & Marina
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Bar Harbor
Im Zentrum von Bar Harbor. Nur 5 Fahrminuten entfernt vom Acadia Nationalpark.
The Inn at Ocean’s Edge
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Camden
Das Resort liegt an schöner, ruhiger Lage direkt am Meer, ca. 2.5 Stunden vom Acadia Nationalpark entfernt.
Nonantum Resort
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Kennebunkport
Das Resort befindet sich an wunderschöner Lage; dort, wo der Kennebunk River in den Atlantik mündet. Das Städtchen...
The Lodge on the Cove
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Kennebunkport
Die Unterkunft befindet sich knapp 1,5km vom Ortskern entfernt. Im Zentrum von Kennebunkport bieten sich Ihnen...
Atlantic Oceanside Hotel
Preis auf Anfrage
Bar Harbor
Das Hotel liegt in der charmanten Küstenstadt Bar Harbor, direkt an der Frenchman Bay. Der Acadia Nationalpark ist...
Under Canvas Acadia
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Surry
Under Canvas Acadia liegt an der Küste umgeben von Wäldern und unberührter Natur. Den Acadia Nationalpark erreichen...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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