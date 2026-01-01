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Maine, New England, USA

Ferien in Maine

Wilde Küsten und ursprüngliche Landschaften

Achtzig Prozent von Maine sind mit Pinienwäldern bedeckt, weshalb der Staat auch den Beinamen «Pine Tree State» trägt. Und die Hauptattraktion von Maine ist tatsächlich die Landschaft und die Natur, welche hier noch wild und ursprünglich ist. Vor allem die farbenfrohe Zeit des Indian Summer ist weltberühmt. Aber auch mehr als 2200 Seen und 5000 Flüsse sowie Berge, Täler, Schluchten und Wälder prägen das natürliche Erscheinungsbild von Maine. Im Süden finden sich wunderbare Sandstrände, im Norden ist die Küste felsig und ungestüm.

Über 60 Leuchttürme befinden sich entlang der 5500 Meilen langen Küstenlinie und bieten wunderschöne Fotomotive. Auf und um Mount Desert Island herum finden Sie den atemberaubenden Acadia Nationalpark, den einzigen Nationalpark in den Neuengland Staaten, welchen Sie auf in Ihren Maine Ferien unbedingt besuchen sollten. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Neuengland Ferien.

White Barn Inn & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kennebunkport
Das erstklassige Boutiquehotel liegt ruhig unweit des Kennebunk Rivers. Kennebunkport sowie der Goochs Beach sind in...
Harborside Hotel & MarinaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Bar Harbor
Im Zentrum von Bar Harbor. Nur 5 Fahrminuten entfernt vom Acadia Nationalpark.
The Inn at Ocean’s EdgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Camden
Das Resort liegt an schöner, ruhiger Lage direkt am Meer, ca. 2.5 Stunden vom Acadia Nationalpark entfernt.
Nonantum ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kennebunkport
Das Resort befindet sich an wunderschöner Lage; dort, wo der Kennebunk River in den Atlantik mündet. Das Städtchen...
The Lodge on the CoveHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kennebunkport
Die Unterkunft befindet sich knapp 1,5km vom Ortskern entfernt. Im Zentrum von Kennebunkport bieten sich Ihnen...
Atlantic Oceanside HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Bar Harbor
Das Hotel liegt in der charmanten Küstenstadt Bar Harbor, direkt an der Frenchman Bay. Der Acadia Nationalpark ist...
Under Canvas Acadia
Preis auf Anfrage
Surry
Under Canvas Acadia liegt an der Küste umgeben von Wäldern und unberührter Natur. Den Acadia Nationalpark erreichen...

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