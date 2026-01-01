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Nantucket, New England, USA

Ferien auf Nantucket

Gemütliche Ferien auf der Insel – vom Spezialisten

Wenn Ihnen Amerika an sich zu amerikanisch ist, Sie aber dennoch in den USA Ferien machen möchten, sind Sie auf Nantucket genau richtig. Hier regiert die Gemütlichkeit fernab von jedem Trubel. Hochhäuser oder moderne Geschäfte suchen Sie vergeblich, wenn Sie eine Nantucket Reise unternehmen. Stattdessen finden Sie heimelige kleine Restaurants und über 800 historische Gebäude aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg.  Einstmals galt Nantucket als Walhauptstadt der Welt, da von hier aus viele Walfangflotten in See stachen und der Handel mit Walprodukten florierte.

Heute erinnern nur noch einige Museen an diese Zeit und die Bevölkerung gibt sich lieber dem Müssiggang denn der Schifffahrt hin. Hotels gibt es beinahe keine auf der Insel, unsere Spezialisten beraten Sie aber gerne bei der Wahl der perfekten Ferienwohnung. 

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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