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New Hampshire, New England, USA

Ferien in New Hampshire

Erleben Sie den Indian Summer in seiner ganzen Pracht

Sie haben Lust auf eine Radtour durch unberührte Natur oder auf eine Bergwanderung in den White Mountains? Oder möchten Sie die Aussicht vom höchsten Berg des Nordostens der USA, dem Mount Washington, geniessen? Dann sind Sie in New Hampshire genau richtig. Denn dies alles und noch viel mehr finden Sie in dem nach Maine zweitmeist bewaldeten Staat der USA. Die meisten Bewohner des Staates leben im südlichen Teil, weshalb der Norden beinahe menschenleer ist und hier somit ungestörte Ferien verbracht werden können.

Besonders spektakulär ist wie überall in Neuengland natürlich der Indian Summer, welcher den Wald im Herbst in leuchtende Farben taucht. Fahren Sie mit dem Auto durch die wunderschönen Berge und Täler, vorbei an heimeligen kleinen Dörfchen, und lassen Sie sich von der Vielfalt auf Ihrer New Hampshire Reise begeistern. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihres Neuengland Aufenthaltes.

Omni Mount Washington ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Bretton Woods
In den White Mountains am Fusse des Mount Washington.
The Manor on Golden PondHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Meredith
Das Hotel liegt am Squam Lake, etwa 2 Stunden von Boston entfernt. Das Herrenhaus wurde in den 1920er-Jahren erbaut...
Highland Lake InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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East Andover
Einen Steinwurf vom sauberen Highland Lake mit schönem Strand entfernt. In der Umgebung gibt es unzählige...
North Conway Grand HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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North Conway
Mit seiner Lage im Herzen von North Conway , befindet sich die Unterkunft in unmittelbarer Nähe zu den White Mountains.
The Inn at Mill FallsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Meredith
Die ehemalige Leinenweberei aus dem 19. Jahrhundert, bietet einen atemberaubenden Blick auf die Meredith Bay. Über...
The Inn at Pleasant LakeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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New London
Einige Meter vom Privatstrand am Pleasent Lake in einer parkähnlichen Anlage.
Christmas Farm Inn & SpaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jackson
Ein echtes Country Inn auf einem Hügel gelegen mit Blick auf den Ort, eingebettet in die traumhafte Landschaft der...
The Glen HouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Gorham
Das Hotel liegt eingebettet in die Wälder der White Mountains am Fusse des Mount Washington. Nach Gorham sind es ca....

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