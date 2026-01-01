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Massachusetts, New England, USA 

Massachusetts Hotels und Unterkünfte

Das Herz der Geschichte der USA

In Massachusetts gingen im 17. Jahrhundert die ersten Pilger aus Europa an Land und begründeten somit das moderne Amerika. Und die Geschichte ist in diesem Bundesstaat allgegenwärtig. Sie finden Freilichtmuseen, die Sie auf eine Zeitreise mitnehmen und Ihnen das Leben der ersten Pilger veranschaulichen. Längst hat aber auch die Neuzeit Einzug gehalten und diese Kombination aus Moderne und Geschichtsbewusstsein macht einen besonderen Reiz von Massachusetts aus. Besonders in der Hauptstadt Boston finden Sie viele solcher Kontraste von Alt und Neu.

Aber auch landschaftlich hat Massachusetts einiges zu bieten mit seiner abwechslungsreichen Küstenlinie und hügeligen Landschaften. Die Vielseitigkeit dieses Staates wird Sie begeistern und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Unserer USA Spezialisten helfen Ihnen mit ihrer Erfahrung gerne bei der Zusammenstellung Ihrer Massachusetts Reise.

Red Lion InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Stockbridge
Das Hotel liegt direkt im keinen Ort Stockbridge, unweit des Housatonic Rivers. Einige Retaurants und Cafés befinden...
The Porches InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
North Adams
In den Berkshires von West-Massachusetts am Mohawk Trail.
Sea Crest Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Falmouth
Direkt am Old Silver Beach in Falmouth gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf die Buzzards Bay.
Harbor HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Provincetown
Ca. 5 Minuten ausserhalb vom Zentrum Provincetowns gelegen, bietet das Hotel eine einzigartige Aussicht auf die Cape...
Hyannis Harbor HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hyannis
Direkt am Hafen von Hyannis (Abfahrt der Fähren nach Nantucket und Martha's Vineyard).
Emerson Inn by the SeaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rockport
Das Hotel liegt ca. 4 km ausserhalb von Rockport beim Kap Ann.
Green Harbor ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
West Yarmouth
Das Resort liegt am Ufer der Lewis Bay in West Yarmouth, ca. 10 Fahrminuten von Hyannis entfernt.
The Publick House Historic InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sturbridge
Das einzigartige Hotel versetzt Sie zurück ins 18. Jahrhundert. Die Unterkunft liegt inmitten der wunderschönen...
Inn on the Square
Preis auf Anfrage
Falmouth
Ein paar Schritte vom Falmouth Village Green entfernt. Der berühmte Cape Cod Sea Bike Path ist ein Block und die...
Beauport Hotel
Preis auf Anfrage
Gloucester
Das hübsche Fischerdorf liegt ca. 45 Fahrminuten nördlich von Boston. Das Hotel befindet sich direkt an einer Bucht...

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