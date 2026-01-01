Massachusetts Hotels und Unterkünfte
Das Herz der Geschichte der USA
Red Lion Inn
Preis auf Anfrage
Stockbridge
Das Hotel liegt direkt im keinen Ort Stockbridge, unweit des Housatonic Rivers. Einige Retaurants und Cafés befinden...
The Porches Inn
Preis auf Anfrage
North Adams
In den Berkshires von West-Massachusetts am Mohawk Trail.
Sea Crest Beach Resort
Preis auf Anfrage
Falmouth
Direkt am Old Silver Beach in Falmouth gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf die Buzzards Bay.
Harbor Hotel
Preis auf Anfrage
Provincetown
Ca. 5 Minuten ausserhalb vom Zentrum Provincetowns gelegen, bietet das Hotel eine einzigartige Aussicht auf die Cape...
Hyannis Harbor Hotel
Preis auf Anfrage
Hyannis
Direkt am Hafen von Hyannis (Abfahrt der Fähren nach Nantucket und Martha's Vineyard).
Emerson Inn by the Sea
Preis auf Anfrage
Rockport
Das Hotel liegt ca. 4 km ausserhalb von Rockport beim Kap Ann.
Green Harbor Resort
Preis auf Anfrage
West Yarmouth
Das Resort liegt am Ufer der Lewis Bay in West Yarmouth, ca. 10 Fahrminuten von Hyannis entfernt.
The Publick House Historic Inn
Preis auf Anfrage
Sturbridge
Das einzigartige Hotel versetzt Sie zurück ins 18. Jahrhundert. Die Unterkunft liegt inmitten der wunderschönen...
Inn on the Square
Preis auf Anfrage
Falmouth
Ein paar Schritte vom Falmouth Village Green entfernt. Der berühmte Cape Cod Sea Bike Path ist ein Block und die...
Beauport Hotel
Preis auf Anfrage
Gloucester
Das hübsche Fischerdorf liegt ca. 45 Fahrminuten nördlich von Boston. Das Hotel befindet sich direkt an einer Bucht...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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