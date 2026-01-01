The Big Cypress Lodge
Memphis
Beschreibung
Lage
Der eindrückliche Themenhotel im Stil einer alpinen Lodge liegt in der Memphis Pyramide zwischen Harbor Town und Downtown. Die Beale Street ist etwa 2.2 km entfernt.
Angebot
Grosser Lobbybereich mit Holz. Oben in der Pyramide befindet sich ein Restaurant sowie eine Aussichtsplattform. Zudem verfügt die Unterkunft über weitere Restaurants und Bars, Fitnesscenter, Spa-Services, Bowlingbahn mit Ozeanthema. Unter riesigen Zypressen befindet sich ein Einkaufsbereich mit Outdoor-Läden, Unterhaltung und Wasser. Kostenloser Shuttle in die Innenstadt.
Zimmer
103 grosse Zimmer und Suiten im rustikal-gemütlichen Alpenstil mit vielen Holzelementen, elektrischem Cheminée, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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