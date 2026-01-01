Der eindrückliche Themenhotel im Stil einer alpinen Lodge liegt in der Memphis Pyramide zwischen Harbor Town und Downtown. Die Beale Street ist etwa 2.2 km entfernt.

Grosser Lobbybereich mit Holz. Oben in der Pyramide befindet sich ein Restaurant sowie eine Aussichtsplattform. Zudem verfügt die Unterkunft über weitere Restaurants und Bars, Fitnesscenter, Spa-Services, Bowlingbahn mit Ozeanthema. Unter riesigen Zypressen befindet sich ein Einkaufsbereich mit Outdoor-Läden, Unterhaltung und Wasser. Kostenloser Shuttle in die Innenstadt.