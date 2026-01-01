Beschreibung

Lage Im South Main Historic Arts District gelegen, begüsst das geschichtsträchtige Hotel seine Gäste direkt beim Bahnhof von Memphis.

Angebot Musik und Klang sind die zentralen Themen des Hotels. Neben einem Restaurant gibt es eine Lounge-Bar mit einer riesigen Schallplatten-Kollektion für Musikliebhaber sowie einen Fitnesscenter. Beinahe täglich finden abends Veranstaltungen statt.