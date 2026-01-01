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The Central Station Memphis

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Memphis

Hotel mit einem besonderen Ambiente und guter Lage zu den wichtigsten Attraktionen der Stadt. Die Amtrak-Bahnstation mit Verbindungen nach Chicago und New Orleans befindet sich im gleichen Gebäude.

Beschreibung

Lage
Im South Main Historic Arts District gelegen, begüsst das geschichtsträchtige Hotel seine Gäste direkt beim Bahnhof von Memphis.
Angebot
Musik und Klang sind die zentralen Themen des Hotels. Neben einem Restaurant gibt es eine Lounge-Bar mit einer riesigen Schallplatten-Kollektion für Musikliebhaber sowie einen Fitnesscenter. Beinahe täglich finden abends Veranstaltungen statt.
Zimmer
123 geschmackvoll gestaltete Zimmer bieten hohen Komfort. Kaffeekocher und gratis WLAN gehören zu den Standardeinrichtungen. Die meisten Zimmer bieten tolle Aussichten auf das Quartier oder den Mississippi.
Preis auf Anfrage

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