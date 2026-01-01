Beschreibung

Lage Design-Hotel gegenüber von Graceland und den Elvis-Museen und Attraktionen gelegen. Die Fahrt nach Downtown Memphis dauert ungefähr 15 Minuten.

Angebot Ein markantes, farbenintensives Design prägt die Unterkunft. Zu den Einrichtungen zählen 2 Restaurants, Bar, Aussenpool (saisonal), Fitnessraum, Theater und Souvenirshop.