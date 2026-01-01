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The Guest House at Graceland

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Memphis

Ein ganz besonderes Erlebnis für alle Elvis-Fans und Musikliebhaber, die die einzigartige Atmosphäre aufsaugen möchten.

Beschreibung

Lage
Design-Hotel gegenüber von Graceland und den Elvis-Museen und Attraktionen gelegen. Die Fahrt nach Downtown Memphis dauert ungefähr 15 Minuten.
Angebot
Ein markantes, farbenintensives Design prägt die Unterkunft. Zu den Einrichtungen zählen 2 Restaurants, Bar, Aussenpool (saisonal), Fitnessraum, Theater und Souvenirshop.
Zimmer
430 Zimmer sowie 20 besondere Themensuiten im trendigen Design, welche über verschiedene besondere Details sowie Kaffeekocher, Minibar und Media Hub verfügen. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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