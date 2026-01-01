Beschreibung

Lage Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur ungefähr 20 Gehminuten entfernt.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen das trendige Restaurant „Rhythm & Blues", Souvenirladen, Aussenpool, Fitness- und Businesscenter.

Zimmer Die 230 geschmackvoll eingerichteten Zimmer sind sehr geräumig und verfügen über TV, Telefon, Wecker, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Föhn und kostenloses WLAN.