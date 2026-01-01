Crowne Plaza Memphis Hotel
Memphis
Beschreibung
Lage
Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur ungefähr 20 Gehminuten entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen das trendige Restaurant „Rhythm & Blues", Souvenirladen, Aussenpool, Fitness- und Businesscenter.
Zimmer
Die 230 geschmackvoll eingerichteten Zimmer sind sehr geräumig und verfügen über TV, Telefon, Wecker, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Föhn und kostenloses WLAN.
Unsere Meinung
Gutes Hotel der gehobenen Mittelklasse mit gutem Restaurant.
Preis auf Anfrage
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