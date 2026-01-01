ARRIVE Memphis
Memphis
Beschreibung
Lage
Beim Civil Rights Museum und der Blues Hall of Fame gelegen, erreichen Sie die Beale Street mit den vielen Musiklokalen in etwa 10 Gehminuten. Der Mississippi River und der Bahnhof von Memphis befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Kreativ und liebevoll gestaltet, bietet das Hotel einen gemütlichen Lobbybereich, Restaurant, Coffeeshop und Bar.
Zimmer
Das Boutique-Hotel bietet 62 hübsche, geräumige Zimmer mit Mini-Kühlschrank, Minibar, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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