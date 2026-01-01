Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

ARRIVE Memphis

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Memphis

Zentral und dennoch etwas abseits vom Rummel gelegen, bietet das Hotel eine tolle Lage und überzeugt zudem durch eine geschmackvolle Einrichtung mit vielen überraschenden Details.

Beschreibung

Lage
Beim Civil Rights Museum und der Blues Hall of Fame gelegen, erreichen Sie die Beale Street mit den vielen Musiklokalen in etwa 10 Gehminuten. Der Mississippi River und der Bahnhof von Memphis befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Kreativ und liebevoll gestaltet, bietet das Hotel einen gemütlichen Lobbybereich, Restaurant, Coffeeshop und Bar.
Zimmer
Das Boutique-Hotel bietet 62 hübsche, geräumige Zimmer mit Mini-Kühlschrank, Minibar, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen