The Lodge at Sonoma Resort & Spa
Sonoma Valley
Beschreibung
Lage
Am Rande des Örtchens Sonoma gelegen. Zu den Boutiquen, Restaurants und Cafés sind es nur wenige Gehminuten.
Angebot
Das Resort bietet seinen Gästen zwei Restaurants, einen beheizbaren Aussenpool mit Poolbar, Leihfahrräder, ein Fitnesscenter, ein Spa sowie einen Shuttlebus ins Stadtzentrum zum Sonoma Plaza.
Zimmer
Die 182 Zimmer sind je nach Kategorie unterschiedlichen Gebäuden zugeteilt. Zur Standardausstattung gehören Kaffee-/ Teekocher und Mini-Kühlschrank. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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