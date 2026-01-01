Beschreibung

Lage Am Rande des Örtchens Sonoma gelegen. Zu den Boutiquen, Restaurants und Cafés sind es nur wenige Gehminuten.

Angebot Das Resort bietet seinen Gästen zwei Restaurants, einen beheizbaren Aussenpool mit Poolbar, Leihfahrräder, ein Fitnesscenter, ein Spa sowie einen Shuttlebus ins Stadtzentrum zum Sonoma Plaza.