Post Ranch Inn
Big Sur
Beschreibung
Lage
Dieses romantische Boutique Hotel liegt direkt an den Klippen zwischen San Luis Obispo und Monterey und bietet eine traumhafte Aussicht auf den Pazifischen Ozean.
Angebot
Zum Angebot gehören ein Restaurant, ein Fitnesscenter sowie ein grosszügiger Spa Bereich mit Massagen und der Infinity Jade Pool mit seiner atemberaubenden Aussicht.
Zimmer
2 Villen und 39 geschmackvoll eingerichtete Zimmer in Bungalows und Baumhäusern, die mit Bademantel, Cheminée, Terrasse, Minibar, Kaffeemaschine und kostenlosem WLAN ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
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