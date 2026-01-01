Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Post Ranch Inn

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Big Sur

Ein Hotel der besonderen Art für entspannte Tage. Ein unvergessliches Erlebnis an phänomenaler Lage.

Beschreibung

Lage
Dieses romantische Boutique Hotel liegt direkt an den Klippen zwischen San Luis Obispo und Monterey und bietet eine traumhafte Aussicht auf den Pazifischen Ozean.
Angebot
Zum Angebot gehören ein Restaurant, ein Fitnesscenter sowie ein grosszügiger Spa Bereich mit Massagen und der Infinity Jade Pool mit seiner atemberaubenden Aussicht.
Zimmer
2 Villen und 39 geschmackvoll eingerichtete Zimmer in Bungalows und Baumhäusern, die mit Bademantel, Cheminée, Terrasse, Minibar, Kaffeemaschine und kostenlosem WLAN ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen