Beschreibung

Lage Dieses romantische Boutique Hotel liegt direkt an den Klippen zwischen San Luis Obispo und Monterey und bietet eine traumhafte Aussicht auf den Pazifischen Ozean.

Angebot Zum Angebot gehören ein Restaurant, ein Fitnesscenter sowie ein grosszügiger Spa Bereich mit Massagen und der Infinity Jade Pool mit seiner atemberaubenden Aussicht.