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Alila Ventana Big Sur

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Big Sur

Für Honeymooners und Gäste, die eine exklusive Unterkunft suchen. Kinder unter 18 Jahren sind nicht zugelassen.

Beschreibung

Lage
Das exklusive Resort liegt stilvoll eingebettet in die Natur, oberhalb des Highway 1 in der Region Big Sur. mit eindrücklichen Blick über die Küste und das Meer.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten der Anlage zählen 3 Restaurants, eines davon mit Terrasse und Meerblick, eine Lounge, eine Gartenanlage, ein grosser Aussenpool mit Liegeterrasse, ein Spa mit Behandlungen und Massagen, ein Fitnessraum und ein japanisches Bad. Der Aufenthalt beinhaltet Vollpension.
Zimmer
Die 59 ruhig gelegenen Zimmer sind in Naturfarben gehalten und mit Minibar, Balkon oder Terrasse ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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