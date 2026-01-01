Beschreibung

Lage Das exklusive Resort liegt stilvoll eingebettet in die Natur, oberhalb des Highway 1 in der Region Big Sur. mit eindrücklichen Blick über die Küste und das Meer.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten der Anlage zählen 3 Restaurants, eines davon mit Terrasse und Meerblick, eine Lounge, eine Gartenanlage, ein grosser Aussenpool mit Liegeterrasse, ein Spa mit Behandlungen und Massagen, ein Fitnessraum und ein japanisches Bad. Der Aufenthalt beinhaltet Vollpension.