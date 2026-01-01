Beschreibung

Lage Oberhalb von Wailea, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses Suitenhotel. Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe. Der Flughafen ist nach 23 km erreichbar.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten des Hotels gehören eine Loungebar, ein Fitnesscenter, ein Aussenpool und ein Jacuzzi. Ein Shuttleservice nach Wailea wird ebenso angeboten wie ein Lebensmittellieferservice.