Residence Inn by Marriott Wailea
Wailea - Maui
Beschreibung
Lage
Oberhalb von Wailea, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses Suitenhotel. Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe. Der Flughafen ist nach 23 km erreichbar.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten des Hotels gehören eine Loungebar, ein Fitnesscenter, ein Aussenpool und ein Jacuzzi. Ein Shuttleservice nach Wailea wird ebenso angeboten wie ein Lebensmittellieferservice.
Zimmer
200 Studios und Suiten mit 1 oder 2 Schlafzimmern verfügen über einen Balkon, eine Küchenzeile oder eine voll ausgestattete Küche sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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