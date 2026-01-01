Lahaina Shores Beach Resort
Lahaina - Maui
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am Strand am südlichen Ortsrand von Lahaina. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich ganz in der Nähe.
Angebot
Das Lahaina Shores Beach Resort verfügt über einen Aussenpool, ein Jacuzzi und Grillplätze.
Zimmer
Die 117 im hawaiianischen Stil eingerichteten Ferienwohnungen verfügen über Balkon mit Meer- oder Bergblick und gratis WLAN. Die Studios sind mit vollausgestatteter Küche, Waschmaschine und Trockner eingerichtet. Die Apartments bieten zudem einen separaten Wohn-/Essbereich mit Küche.
Preis auf Anfrage
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