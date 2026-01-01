Kohea Kai Maui
Kihei - Maui
Beschreibung
Lage
Nur durch eine Strasse vom Strand getrennt, befindet sich diese günstig gelegene Unterkunft an der Südküste Mauis. Wailea ist in 10, Lahaina in 30 Fahrminuten erreichbar. Schöne Badestrände liegen nur einen kurzen Spaziergang entfernt und Restaurants und Bars befinden sich ebenfalls in der Nähe. Der Weg zum Flughafen dauert ca. 15 Minuten.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine Dachterrasse, einen Aussenpool und ein Jacuzzi. Fahrräder stehen den Gästen leihweise zur Verfügung.
Zimmer
Die 26 Wohneinheiten unterteilen sich in verschiedene Kategorien – vom Standardzimmer mit Kaffeekocher bis zum Penthouse mit 3 Schlafzimmern und vollausgestatteter Küche. Die meisten Zimmer verfügen über Balkon oder Terrasse. WLAN ist überall gratis vorhanden.
Preis auf Anfrage
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