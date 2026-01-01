Beschreibung

Lage Nur durch eine Strasse vom Strand getrennt, befindet sich diese günstig gelegene Unterkunft an der Südküste Mauis. Wailea ist in 10, Lahaina in 30 Fahrminuten erreichbar. Schöne Badestrände liegen nur einen kurzen Spaziergang entfernt und Restaurants und Bars befinden sich ebenfalls in der Nähe. Der Weg zum Flughafen dauert ca. 15 Minuten.

Angebot Das Hotel verfügt über eine Dachterrasse, einen Aussenpool und ein Jacuzzi. Fahrräder stehen den Gästen leihweise zur Verfügung.