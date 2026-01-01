In der Napili Bay direkt an einem der schönsten Strände Mauis befindet sich The Mauian. Lahaina liegt ca. 13 km entfernt.

Das Hotel bietet seinen Gästen einen Pool mit angrenzenden Grillplätzen. Im Ohana Room sind ein Fernseher mit DVDPlayer sowie diverse Bücher, Spiele und Filme vorhanden.

Die 44 Zimmer, Studios und Einheiten mit einem abgetrennten Schlafzimmer verfügen alle über eine eigene Terrasse. Während die Zimmer mit Mikrowelle, Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher ausgestattet sind, verfügen alle anderen Einheiten über eine vollwertige Küche. Telefon sowie Radios sind nicht vorhanden um Ruhe zu gewährleisten; die Einheiten mit separatem Schlafzimmer sind jedoch mit Fernsehern ausgestattet. WLAN ist begrenzt verfügbar.