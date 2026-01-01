Royal Lahaina Resort
Lahaina - Maui
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am schönen Kaanapali-Strand. Nach Lahaina sind es ca. 5 km und der Flughafen Kahului ist in ca. 50 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Eingebettet in einen tropischen Garten verfügt dieses Hotel über ein Restaurant, eine Poolbar, einen Imbiss und einen Souvenirshop mit Snackecke für die kulinarische Verpflegung. Mehrere Aussenpools, ein Spa, ein Fitnesscenter und 11 Tennisplätze sind ebenfalls Teil der Anlage. Das Aktivitätenprogramm umfasst ebenso Polyfit, Yoga und Zumba wie Lauhala-Flechten, Hula-Tanzen oder Lei-Basteln. Ein Wassersportgeräteverleih, eFoil- Stunden sowie Boccia sorgen für weitere Abwechslung und es gibt regelmässig Luaus und Livemusik. Mehrmals täglich fährt ein Shuttle zum Einkaufszentrum Whalers Village und nach Lahaina.
Zimmer
Die 529 luftig und frisch wirkenden Zimmer, Studios und Suiten sind auf das Haupthaus sowie 22 Bungalows im Garten und am Strand verteilt. Sie verfügen über Balkon oder Terrasse, Kaffeekocher sowie teilweise über eine voll ausgestattete Küche. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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