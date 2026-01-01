Das Resort liegt direkt am schönen Kaanapali-Strand. Nach Lahaina sind es ca. 5 km und der Flughafen Kahului ist in ca. 50 Fahrminuten erreichbar.

Eingebettet in einen tropischen Garten verfügt dieses Hotel über ein Restaurant, eine Poolbar, einen Imbiss und einen Souvenirshop mit Snackecke für die kulinarische Verpflegung. Mehrere Aussenpools, ein Spa, ein Fitnesscenter und 11 Tennisplätze sind ebenfalls Teil der Anlage. Das Aktivitätenprogramm umfasst ebenso Polyfit, Yoga und Zumba wie Lauhala-Flechten, Hula-Tanzen oder Lei-Basteln. Ein Wassersportgeräteverleih, eFoil- Stunden sowie Boccia sorgen für weitere Abwechslung und es gibt regelmässig Luaus und Livemusik. Mehrmals täglich fährt ein Shuttle zum Einkaufszentrum Whalers Village und nach Lahaina.