Outrigger Honua Kai Resort & Spa
Lahaina - Maui
Beschreibung
Lage
Das Resort ist direkt am berühmten Kaanapali Beach gelegen, nördlich des Black Rock. Golfplätze und erstklassige Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung. Nach Lahaina sind es ca. 8 km und der Flughafen Kahului ist ca. 50 km entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, ein Café, eine Boutique, Grillplätze und ein Spa-Bereich zur Verfügung. Verschiedene untereinander verbundene Aussenpools und Jacuzzuis, Rutsche, Wasserfälle und ein Kinderbereich sorgen bei Gross und Klein für Spass.
Zimmer
636 Studios, Suiten mit 1-3 Schlafzimmern und Gartenvillen mit ebenfalls 3 Schlafzimmern sind individuell eingerichtet. Alle verfügen über Balkon oder Terrasse, eine voll ausgestattete Küche und WLAN gegen Gebühr. Neben der auf Hawaii weit verbreiteten Resortgebühr fallen hier noch obligatorische Reinigungs- und Schadensschutzgebühren an, welche nicht rückerstattbar sind.
Preis auf Anfrage
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