Beschreibung

Lage Das Resort ist direkt am berühmten Kaanapali Beach gelegen, nördlich des Black Rock. Golfplätze und erstklassige Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung. Nach Lahaina sind es ca. 8 km und der Flughafen Kahului ist ca. 50 km entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, ein Café, eine Boutique, Grillplätze und ein Spa-Bereich zur Verfügung. Verschiedene untereinander verbundene Aussenpools und Jacuzzuis, Rutsche, Wasserfälle und ein Kinderbereich sorgen bei Gross und Klein für Spass.