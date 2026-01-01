Sheraton Maui Resort
Lahaina - Maui
Beschreibung
Lage
Direkt beim Black Rock und am Strand von Kaanapali gelegen, befindet sich das Sheraton Maui ca. 6 km vom Fischerdörfchen Lahaina entfernt.
Angebot
Für Gaumenfreuden aller Art stehen 4 Restaurants, eine Pool- und eine Lobbybar, ein Café sowie eine hawaiianische Gelateria zur Verfügung. Dreimal wöchentlich findet ein Luau statt und allabendlich zeigen Klippenspringer ihr Können. Der lagunenartige Aussenpool in der weitläufigen Gartenanlage ist in verschiedene Bereiche unterteilt mit Jaccuzzis, Rutschen, Wasserfällen und Kinderbecken. Ebenfalls stehen 3 Tennisplätze, ein Spa und ein Fitnesscenter zur Verfügung und es werden verschiedene Wellness- und kulturelle Aktivitäten angeboten. Wassersportgeräte können ausgeliehen werden. Ein Shuttleservice in Kaanapali und Lahaina ist inkludiert.
Zimmer
Die 510 stilvoll eingerichteten Zimmer versprühen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und verfügen über Balkon, Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher sowie WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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