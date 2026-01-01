Für Gaumenfreuden aller Art stehen 4 Restaurants, eine Pool- und eine Lobbybar, ein Café sowie eine hawaiianische Gelateria zur Verfügung. Dreimal wöchentlich findet ein Luau statt und allabendlich zeigen Klippenspringer ihr Können. Der lagunenartige Aussenpool in der weitläufigen Gartenanlage ist in verschiedene Bereiche unterteilt mit Jaccuzzis, Rutschen, Wasserfällen und Kinderbecken. Ebenfalls stehen 3 Tennisplätze, ein Spa und ein Fitnesscenter zur Verfügung und es werden verschiedene Wellness- und kulturelle Aktivitäten angeboten. Wassersportgeräte können ausgeliehen werden. Ein Shuttleservice in Kaanapali und Lahaina ist inkludiert.