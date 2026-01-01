Beschreibung

Lage Das frisch renovierte Resort ist an einem Hügel gelegen und bietet somit einen fantastischen Blick auf Wailea und das Meer. Zum Wailea Beach Park und den Shops of Wailea sind es ca. 5 Kilometer. Der Flughafen ist ca. 27 km entfernt.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen ein italienisches Restaurant mit Meersicht, Poolbar, Swimmingpool und Jacuzzi, 24h Rezeption, Waschmaschinen, Fitnesscenter und Zugang zum Wailea Beach inklusive Strandliegen und Sonnenschirme. Zudem verfügt das Hotel über einen Shuttleservice, welcher die Gäste zum Strand, Golf und zu den Shops of Wailea fährt.