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Chalet Kilauea Rainforest Hotel

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Hawaii Volcanoes National Park

Schönes, ruhiges Haus für Naturliebhaber

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt in der Nähe des Eingangs zum Volcanoes Nationalpark (ca. 3 km) und ist in eine exotische Naturlandschaft eingebettet.
Angebot
Den Gästen steht eine schöne Gartenanlage mit Pavillon und Fischteich sowie ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 6 mit Liebe zum Detail eingerichteten Zimmer sind mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle oder einer kleinen Küche ausgestattet und verfügen alle über gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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