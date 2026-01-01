Chalet Kilauea Rainforest Hotel
Hawaii Volcanoes National Park
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt in der Nähe des Eingangs zum Volcanoes Nationalpark (ca. 3 km) und ist in eine exotische Naturlandschaft eingebettet.
Angebot
Den Gästen steht eine schöne Gartenanlage mit Pavillon und Fischteich sowie ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 6 mit Liebe zum Detail eingerichteten Zimmer sind mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle oder einer kleinen Küche ausgestattet und verfügen alle über gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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