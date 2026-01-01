Beschreibung

Lage Die Lokahi Lodge liegt am ruhigen Ortsrand von Volcano Village und ist weniger als 2 km vom Hawaii Volcanoes Nationalparkeingang entfernt. Der Check-In findet im Chalet Kilauea statt (ca. 500m).

Angebot Ein Aufenthaltsraum und eine überdachte Terrasse mit Blick auf den Regenwald können von den Gästen genutzt werden.