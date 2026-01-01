Chalet Kilauea - Lokahi Lodge
Hawaii Volcanoes National Park
Beschreibung
Lage
Die Lokahi Lodge liegt am ruhigen Ortsrand von Volcano Village und ist weniger als 2 km vom Hawaii Volcanoes Nationalparkeingang entfernt. Der Check-In findet im Chalet Kilauea statt (ca. 500m).
Angebot
Ein Aufenthaltsraum und eine überdachte Terrasse mit Blick auf den Regenwald können von den Gästen genutzt werden.
Zimmer
Die 5 rustikalen Zimmer sind geräumig und verfügen über Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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