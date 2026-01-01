Beschreibung

Lage Etwas südlich von Kailua-Kona unweit der Küste gelegen, befindet sich dieses Resort ca. 5 Fahrminuten vom Ortszentrum mit Restaurants und Geschäften entfernt. Der nächste Strand ist ca. 6 km und der Flughafen Kona ca. 16 km entfernt.

Angebot Das Resort ist im Stil eines Dorfes mit mehreren Bungalows erbaut. Den Gästen stehen 2 Aussenpools, einer davon für Kinder, 2 Jacuzzis, ein Grillbereich sowie ein Fitnessraum zur Verfügung. Regelmässig Live-Unterhaltung.