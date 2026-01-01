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Castle Hilo Hawaiian Hotel

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Hilo

Eine praktische Unterkunft für einen kurzen Aufenthalt in Hilo.

Beschreibung

Lage
Das Castle Hilo Hawaiian Hotel liegt direkt an der Küste von Hilo. Der Strand ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Den Flughafen von Hilo erreicht man nach 3 km.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Lounge, eine Boutique und einen Aussenpool.
Zimmer
Die 286 Zimmer und Suiten verfügen über Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank sowie teilweise einen Balkon. Die Suiten sind zudem mit einer kleinen Küchenzeile ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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