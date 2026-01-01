Beschreibung

Lage Das Strandhotel liegt direkt im Herzen von Kona, angrenzend an einen kleinen Sandstrand im Hafenbereich. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen von Kona ist ca. 11 km vom Hotel entfernt.

Angebot Den kleinen und grossen Appetit stillen 2 Restaurants mit Bar, ein Coffeeshop und eine hawaiianische Gelateria. Regelmässig finden Luaus statt. Nebst einem Infinitypool stehen den Gästen ein Spa-Bereich, ein Yoga-Studio und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Wassersportgeräte können gegen Gebühr ausgeliehen werden.