Courtyard King Kamehameha- Kona Beach Hotel
Kailua-Kona
Beschreibung
Lage
Das Strandhotel liegt direkt im Herzen von Kona, angrenzend an einen kleinen Sandstrand im Hafenbereich. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen von Kona ist ca. 11 km vom Hotel entfernt.
Angebot
Den kleinen und grossen Appetit stillen 2 Restaurants mit Bar, ein Coffeeshop und eine hawaiianische Gelateria. Regelmässig finden Luaus statt. Nebst einem Infinitypool stehen den Gästen ein Spa-Bereich, ein Yoga-Studio und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Wassersportgeräte können gegen Gebühr ausgeliehen werden.
Zimmer
Die 455 frischen Zimmer sind mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Balkon und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
Loading map...