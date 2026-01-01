Royal Kona Resort
Kailua-Kona
Beschreibung
Lage
Das Royal Kona Resort liegt am Ortsrand von Kailua-Kona direkt am Meer. In ca. 10 Gehminuten ist der Ortskern mit verschiedenen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten erreicht. Der Flughafen Kona ist ca. 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool, 4 Tennisplätze, ein Spa-Bereich sowie ein Fitnesscenter mit Yogakursen zur Verfügung. Mehrmals wöchentlich finden kulturelle Aktivitäten statt und regelmässig werden Luaus und Konzerte mit hawaiianischer Musik organisiert.
Zimmer
Das Hotel verfügt über insgesamt 436 hell eingerichtete Zimmer mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und Balkon. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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