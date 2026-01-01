Beschreibung

Lage Das Royal Kona Resort liegt am Ortsrand von Kailua-Kona direkt am Meer. In ca. 10 Gehminuten ist der Ortskern mit verschiedenen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten erreicht. Der Flughafen Kona ist ca. 20 Fahrminuten entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, ein Aussenpool, 4 Tennisplätze, ein Spa-Bereich sowie ein Fitnesscenter mit Yogakursen zur Verfügung. Mehrmals wöchentlich finden kulturelle Aktivitäten statt und regelmässig werden Luaus und Konzerte mit hawaiianischer Musik organisiert.