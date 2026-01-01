Beschreibung

Lage Das einzige Hotel im Volcanoes Nationalpark am Kraterrand des Kilauea-Vulkans. Der Flughafen von Hilo liegt ca. 50 km entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Lounge/Bar und ein Souvenirladen zur Verfügung. Es können zudem Fahrräder, Bücher und Brettspiele ausgeliehen werden.