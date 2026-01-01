Volcano House
Hawaii Volcanoes National Park
Beschreibung
Lage
Das einzige Hotel im Volcanoes Nationalpark am Kraterrand des Kilauea-Vulkans. Der Flughafen von Hilo liegt ca. 50 km entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Lounge/Bar und ein Souvenirladen zur Verfügung. Es können zudem Fahrräder, Bücher und Brettspiele ausgeliehen werden.
Zimmer
33 gemütliche Zimmer verfügen über einen Kaffeekocher und gratis WLAN. Einige bieten zusätzlich einen Balkon. Die Volcano Crater View-Zimmer verfügen zudem über Sicht auf den Krater.
Preis auf Anfrage
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