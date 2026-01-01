Beschreibung

Lage Dieses 2021 eröffnete Hotel liegt in Hilo, nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel ist durch eine Strasse vom Strand getrennt. Restaurants und Geschäfte sind zu Fuss erreichbar. Den Hawaii Volcanoes Nationalpark erreichen Sie in ca. einer Fahrstunde.

Angebot Zum Hotel gehören ein Lebensmittelladen, ein Aussenpool, ein Fischteich sowie ein Fitnessraum. Fahrräder und SUPBoards können gegen Gebühr ausgeliehen werden.