SCP Hotel Hilo
Hilo
Beschreibung
Lage
Dieses 2021 eröffnete Hotel liegt in Hilo, nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel ist durch eine Strasse vom Strand getrennt. Restaurants und Geschäfte sind zu Fuss erreichbar. Den Hawaii Volcanoes Nationalpark erreichen Sie in ca. einer Fahrstunde.
Angebot
Zum Hotel gehören ein Lebensmittelladen, ein Aussenpool, ein Fischteich sowie ein Fitnessraum. Fahrräder und SUPBoards können gegen Gebühr ausgeliehen werden.
Zimmer
Alle der 126 Zimmer sind mit in Hawaii hergestellten Möbeln eingerichtet und verfügen über Mini-Kühlschrank und gratis WLAN. Die Premium-Zimmer sind mit Balkonen versehen, während die sogenannten Peaceful-Zimmer ohne Fernseher auskommen.
Preis auf Anfrage
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