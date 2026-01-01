Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Waikoloa

Ein schönes Resort, geeignet für aktive Familienferien ebenso wie für Erholungszeit.

Beschreibung

Lage
Das gehobene Hotel ist in einer traumhaften Gartenanlage mit Lagune eingebettet und liegt direkt am Strand in Waikoloa. Restaurants und Geschäfte sind in ca. 5 Gehminuten erreichbar und 3 Golfplätze befinden sich ebenfalls nicht weit entfernt. Der Flughafen ist ca. 30 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das Resort bietet seinen Gästen ein Restaurant, ein Café und zweimal wöchentlich Luaus. 3 Aussenpools unterteilen sich in einen Infinitypool, ein Pool mit Rutsche und ein Kinderbecken und ein Jacuzzi ist ebenfalls vorhanden. Ein Spa-Bereich und ein Fitnesscenter sowie verschiedene Wassersportaktivitäten (gegen Gebühr) gehören zu den weiteren Vorzügen der Anlage.
Zimmer
Die 297 eleganten Zimmer und Suiten sind mit Balkon, Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank eingerichtet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen