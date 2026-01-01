Das gehobene Hotel ist in einer traumhaften Gartenanlage mit Lagune eingebettet und liegt direkt am Strand in Waikoloa. Restaurants und Geschäfte sind in ca. 5 Gehminuten erreichbar und 3 Golfplätze befinden sich ebenfalls nicht weit entfernt. Der Flughafen ist ca. 30 Fahrminuten erreichbar.

Das Resort bietet seinen Gästen ein Restaurant, ein Café und zweimal wöchentlich Luaus. 3 Aussenpools unterteilen sich in einen Infinitypool, ein Pool mit Rutsche und ein Kinderbecken und ein Jacuzzi ist ebenfalls vorhanden. Ein Spa-Bereich und ein Fitnesscenter sowie verschiedene Wassersportaktivitäten (gegen Gebühr) gehören zu den weiteren Vorzügen der Anlage.