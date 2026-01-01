Hilton Garden Inn Tampa Ybor Historic District
Tampa
Beschreibung
Lage
Das Hotel ist im Stadtteil Ybor City gelegen. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich rund um die Unterkunft.
Angebot
Den Gästen steht ein Restaurant, ein moderner Fitnessraum, ein Aussenpool mit Jacuzzi und ein Businesscenter zur Verfügung.
Zimmer
Die 95 gemütlichen Zimmer sind mit TV, Kaffemaschine, Mikrowelle, einem Kühlschrank, Bügeleisen/-brett und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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