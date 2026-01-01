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Hyatt Place Tampa Downtown

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Tampa

Einfaches Mitteklassehotel an zentraler Lage.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt in der Innenstadt von Tampa. Der Riverwalk, diverse Restaurants und Geschäfte sind bequem zu Fuss erreichbar. Der Flughafen von Tampa sowie Bush Gardens liegen etwa 25 Fahrminuten und Ybor City ca. 10 Minuten entfernt.
Angebot
Im Hotel stehen den Gästen ein Restaurant, eine Bar, ein Frühstücksraum, ein Aussenpool und ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 230 Zimmer sind geräumig gestaltet mit Sitzecke (Sofabett), Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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