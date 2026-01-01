Hampton Inn & Suites Tampa/Ybor City Downtown
Tampa
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich wenige Schritte vom lebhaften Viertel Ybor City mit seinen Restaurants, Bars und Geschäften entfernt. Der Flughafen von Tampa erreichen Sie in ca. 25 Fahrminuten.
Angebot
Ein Frühstücksraum, ein Aussenpool und ein Fitnessraum gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 138 Zimmer sind zweckmässig mit Kaffeekocher, Mini- Kühlschrank und Mikrowelle sowie gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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