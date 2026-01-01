Saddlebrook Resort Tampa
Tampa
Beschreibung
Einleitung
Die richtige Unterkunft für Sportbegeisterte.
Lage
Wesley Chapel liegt ca. 30 Fahrminuten nördlich von Tampa und ca. 2 Stunden von Orlando entfernt.
Angebot
Zwei 18-Loch Golfplätze, beide vom bekannten Golfspieler Arnold Palmer geplant sowie die Harry Hopman Tennis Academy für Kinder und Erwachsene, sind die Highlights dieses Resorts. Des Weiteren stehen den Gästen mehrere Pools, ein Kinderclub und Fitnesscenter zur Verfügung. Für das leibliche Wohl stehen zwei Hauptrestaurants, ein Café und eine Bar zur Verfügung.
Zimmer
Die 495 geräumigen Zimmer und Suiten verfügen über einen Balkon oder Terrasse und bieten Aussicht auf die Golfplätze, Pools oder Gartenanlage. Zur Ausstattung zählen eine Kaffeemaschine, ein Badezimmer mit Wanne, WLAN. Zusätzlich stehen Suiten mit einem oder zwei Schlafzimmer zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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