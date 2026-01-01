Zwei 18-Loch Golfplätze, beide vom bekannten Golfspieler Arnold Palmer geplant sowie die Harry Hopman Tennis Academy für Kinder und Erwachsene, sind die Highlights dieses Resorts. Des Weiteren stehen den Gästen mehrere Pools, ein Kinderclub und Fitnesscenter zur Verfügung. Für das leibliche Wohl stehen zwei Hauptrestaurants, ein Café und eine Bar zur Verfügung.