Beschreibung

Lage Das Hotel liegt ca. 13 km vom Flughafen Tampa entfernt. Ybor City erreichen Sie in 10 Minuten mit dem Auto und St. Petersburg mit seinen Museen und Restaurants in ca. 35 Minuten.

Angebot Das Hotelrestaurant ist bekannt für seine moderne, ästhetische Küche. Zudem gehören 2 Bars, eine Rooftop-Cocktail- Lounge, eine Gelateria, eine Patisserie, ein exklusives Weingeschäft, eine Kochschule, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Spa- Behandlungen und Leihfahrräder zum Angebot.