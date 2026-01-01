Epicurean Hotel
Tampa
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt ca. 13 km vom Flughafen Tampa entfernt. Ybor City erreichen Sie in 10 Minuten mit dem Auto und St. Petersburg mit seinen Museen und Restaurants in ca. 35 Minuten.
Angebot
Das Hotelrestaurant ist bekannt für seine moderne, ästhetische Küche. Zudem gehören 2 Bars, eine Rooftop-Cocktail- Lounge, eine Gelateria, eine Patisserie, ein exklusives Weingeschäft, eine Kochschule, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Spa- Behandlungen und Leihfahrräder zum Angebot.
Zimmer
Die 137 Zimmer sind in klaren Linien und Erdtönen gehalten. Sie sind mit Snack- und Minibar, Kaffee-/Teekocher, Bademänteln und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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