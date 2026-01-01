Hyatt Place St. Petersburg / Downtown
St. Petersburg
Beschreibung
Einleitung
Das Boutiquehotel ist bekannt für seine exzellente Küche. Südlich von der Innenstadt gelegenen, bietet das Hotel eine Alles für einen idealen Aufenthalt in der Tampa Bay.
Lage
Das Hotel liegt ca. 10 Fahrminuten vom Riverwalk und der Innenstadt entfernt. Den Flughafen erreichen Sie ca. 20 Minuten.
Angebot
Restaurant, Frühstücksraum, Fitnessraum, Aussenpool, Lobby-Lounge, Bar
Zimmer
Die 175 Zimmer und Suiten sind grosszügig und modern gestaltet. Zur Ausstattung zählen eine Couch (Sofabett), Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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