The Hotel Zamora
St. Pete Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt am südlichen Ende von St. Pete Beach und ist nur durch eine Strasse vom Strand getrennt. Zum Fort de Soto Park sind es nur ca. 10 Fahrminuten. Der Flughafen von Tampa ist ca. 46 km entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Lounge, eine Rooftop-Bar, ein beheizbarer Aussenpool und ein Jacuzzi gehören zur Ausstattung. Hoteleigene Liegestühle und Sonnenschirme gibt es am Strand.
Zimmer
Die 72 Zimmer sind stilvoll mit Kaffeekocher und Minikühlschrank ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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