Beschreibung

Lage Das Hotel im Retro-Stil liegt direkt am langen Sandstrand von St. Pete Beach. Das Dalì Museum in St. Petersburg erreichen Sie in ca. 20 Fahrminuten und den Flughafen von Tampa in etwa 40 Minuten.

Angebot Ein Drehrestaurant mit tollem Blick auf den Golf von Mexico und das Umland, eine Rooftop-Lounge, eine Beach Bar, ein Coffeeshop, 2 Bars, ein Coffeeshop, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Yogakurse, sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand gehören zum Angebot.