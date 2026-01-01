Beschreibung

Lage Das Resort liegt direkt am Strand von St. Pete Beach. Der Flughafen von Tampa ist ca. 50 km entfernt.

Angebot Die Einrichtungen des Partnerhotels RumFish Beach Resort kann mitbenutzt werden. Insgesamt gibt es 6 Restaurants, 6 Bars, eine Gelateria, einen Food Truck, mehrere Pools und Jacuzzis, ein Fitnesscenter, Spa-Behandlungen, Wasserparcours im Meer, Zip-Line, Tennis, Pickleball, Minigolf, Verleih von Wassersportequipment (gegen Gebühr) sowie ein Kinderprogramm.