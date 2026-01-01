Tradewinds Island Grand Beach Resort
St. Pete Beach
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am Strand von St. Pete Beach. Der Flughafen von Tampa ist ca. 50 km entfernt.
Angebot
Die Einrichtungen des Partnerhotels RumFish Beach Resort kann mitbenutzt werden. Insgesamt gibt es 6 Restaurants, 6 Bars, eine Gelateria, einen Food Truck, mehrere Pools und Jacuzzis, ein Fitnesscenter, Spa-Behandlungen, Wasserparcours im Meer, Zip-Line, Tennis, Pickleball, Minigolf, Verleih von Wassersportequipment (gegen Gebühr) sowie ein Kinderprogramm.
Zimmer
Die 585 Zimmer gemütlichen Zimmer verfügen über eine Kitchenette mit Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekocher, Toaster und Geschirr. WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit Balkon sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage
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