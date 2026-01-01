Zum Angebot gehören 3 Restaurants, 2 Bars, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, ein Spa und Schönheitssalon, Yoga- und Fitnesskurse. Zudem gibt es Boutiquen, Aktivitäten für Kinder und Teenager, einen privaten Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen (gegen Gebühr) sowie einen Verleih von Wassersportequipment und Fahrrädern.