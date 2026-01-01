The Don Cesar Beach Resort & Spa
St. Pete Beach
Beschreibung
Lage
Das bekannte Erstklasshotel liegt am südlichen Ende von St. Pete Beach, direkt am langen, feinsandigen Strand.
Angebot
Zum Angebot gehören 3 Restaurants, 2 Bars, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, ein Spa und Schönheitssalon, Yoga- und Fitnesskurse. Zudem gibt es Boutiquen, Aktivitäten für Kinder und Teenager, einen privaten Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen (gegen Gebühr) sowie einen Verleih von Wassersportequipment und Fahrrädern.
Zimmer
Die 277 kompakten Zimmer sind elegant eingerichtet und mit Kaffeemaschine sowie WLAN gegen Gebühr ausgestattet. Zimmer mit Balkon sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage
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