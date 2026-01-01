Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt am weissen, breiten Sandstrand von Clearwater Beach. Das Clearwater Marine Aquarium ist nur etwa 5 Minuten und der Caladesi Island State Park ca. 10 Minuten mit dem Auto entfernt.

Angebot Das Resort besteht aus 2 Restaurants, einer Bar, einer Snackbar, einem beheizbaren Aussenpool, einem Fitnessraum, einem Spa, einem Fahrradverleih, Liegestühlen und Sonnenschirmen am Strand sowie einer Wäscherei.