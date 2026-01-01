Hyatt Regency Clearwater Beach
Clearwater Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am weissen, breiten Sandstrand von Clearwater Beach. Das Clearwater Marine Aquarium ist nur etwa 5 Minuten und der Caladesi Island State Park ca. 10 Minuten mit dem Auto entfernt.
Angebot
Das Resort besteht aus 2 Restaurants, einer Bar, einer Snackbar, einem beheizbaren Aussenpool, einem Fitnessraum, einem Spa, einem Fahrradverleih, Liegestühlen und Sonnenschirmen am Strand sowie einer Wäscherei.
Zimmer
Die 287 grosszügigen Zimmer und Suiten sind mit Balkon, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und Mikrowelle eingerichtet. WLAN gegen Gebühr. Die Suiten verfügen über 1-2 Schlafzimmer, separates Wohn-/Esszimmer und offene Küche.
Preis auf Anfrage
Loading map...