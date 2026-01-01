Beschreibung

Lage Direkt am weissen, feinsandigen Strand von Clearwater Beach befindet sich das Erstklass-Resort. Downtown Clearwater liegt ca. 5 Kilometer entfernt.

Angebot 2 Restaurants, eine Lounge, eine Pool-Bar, ein Coffeeshop, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Spa-Behandlungen sowie ein Strandabschnitt mit Liegestühlen gehören zur Ausstattung.