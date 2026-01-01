Hilton Clearwater Beach Resort
Clearwater Beach
Beschreibung
Lage
Direkt am weissen, feinsandigen Strand von Clearwater Beach befindet sich das Erstklass-Resort. Downtown Clearwater liegt ca. 5 Kilometer entfernt.
Angebot
2 Restaurants, eine Lounge, eine Pool-Bar, ein Coffeeshop, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Spa-Behandlungen sowie ein Strandabschnitt mit Liegestühlen gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 253 Zimmer sind gemütlich mit Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank eingerichtet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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