Beschreibung

Lage Das hübsche Resort liegt direkt am wunderschönen, weissen Sandstrand von Clearwater Beach. Restaurants, Bars und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Tampa ist ca. 45 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im Hotel stehen den Gästen 2 Restaurants. eine Snackbar, ein grosser Aussenpool mit Gartenanlage, ein Fitnessraum, ein Spa, ein Fahrradverleih sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand zur Verfügung.