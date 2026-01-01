Sandpearl Resort
Clearwater Beach
Beschreibung
Lage
Das hübsche Resort liegt direkt am wunderschönen, weissen Sandstrand von Clearwater Beach. Restaurants, Bars und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Tampa ist ca. 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Hotel stehen den Gästen 2 Restaurants. eine Snackbar, ein grosser Aussenpool mit Gartenanlage, ein Fitnessraum, ein Spa, ein Fahrradverleih sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand zur Verfügung.
Zimmer
Die 416 Zimmer verfügen über eine klassische Einrichtung mit Balkon und Kaffeekocher. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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