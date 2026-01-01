Opal Sands Resort
Clearwater Beach
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich direkt am wunderschönen Sandstrand von Clearwater Beach. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in nur wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant, 2 Bars, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, ein Spa, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand sowie ein Fahrradverleih gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 230 Zimmer sind modern mit Balkon, Kaffeekocher und WLAN gegen Gebühr eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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