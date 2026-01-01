Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich direkt am wunderschönen Sandstrand von Clearwater Beach. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in nur wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.

Angebot Ein Restaurant, 2 Bars, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, ein Spa, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand sowie ein Fahrradverleih gehören zum Angebot.