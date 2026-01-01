1 . Tag Willkommen auf Hawaii Individuelle Anreise nach Honolulu (Oahu) und individueller Transfer zum Hotel. 4 Nächte im Hyatt Centric Waikiki Beach o.ä.

2 . Tag Oahu Ganzer Tag zur freien Verfügung. Entspannen Sie sich am Strand oder schlendern Sie durch Waikiki Beach.

3 . Tag Oahu - Inselerkundung Privater Ganztagesausflug mit Ihrem deutschsprachigen Guide. Erleben Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten Oahus auf einer Rundfahrt um die Insel. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem der Makapuʻu Point, der traumhafte Lanikai Beach, die kleine Insel Chinaman’s Hat, der beeindruckende Byodo-In-Tempel sowie die weltberühmten Surfstrände Sunset Beach und Banzai Pipeline. Darüber hinaus besuchen Sie das charmante, historische Städtchen Haleʻiwa an der Nordküste der Insel.

4 . Tag Oahu - Pearl Harbor oder Wanderung auf den Diamond Head Heute haben Sie die Wahl zwischen einem Besuch von Pearl Harbor (Gruppenausflug auf Englisch) oder einer privat geführten Wanderung auf den Diamond Head mit Ihrem deutschsprechenden Guide. Ein Besuch von Pearl Harbor bietet einen bewegenden Einblick in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Im Besucherzentrum und am USS Arizona Memorial erfahren Sie mehr über die Ereignisse des 7. Dezember 1941 und deren Auswirkungen auf die Weltgeschichte. Die eindrucksvolle Gedenkstätte zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Hawaiis.

5 . Tag Kauai Heute erfolgt ein kurzer Inlandflug auf die «Garteninsel» Kauai. Anschliessend Privattransfer in Ihr Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. 4 Nächte im Ko’a Kea Hotel o.ä. im Süden der Insel.

6 . Tag Kauai - Inselentdeckungen Verschaffen Sie sich auf diesem privat geführten Tagesausflug mit Ihrem deutschsprachigen Guide einen umfassenden Überblick über den traumhaften Norden und Osten der Insel Kauaʻi. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem das malerisch gelegene Kīlauea Lighthouse, die üppig-grüne Region rund um Hanalei, die beeindruckenden Wailua Falls sowie die beliebte Ortschaft Poʻipū. Ebenfalls auf dem Programm stehen das spektakuläre Spouting Horn, ein natürliches Meeresgeysir an der Südküste, sowie das historische Künstlerstädtchen Hanapēpē mit seinem besonderen Charme.

7 . Tag Kauai - Waimea Canyon Heute steht ein weiteres Highlight Ihrer Reise auf dem Programm. Gemeinsam mit Ihrem deutschsprachigen Guide unternehmen Sie einen Tagesausflug zum Waimea Canyon und in den Süden der Insel. Der rund 1000 Meter tiefe Waimea Canyon wird oft als «Grand Canyon des Pazifiks» bezeichnet. Besonders beeindruckend ist die aussergewöhnliche Farbenvielfalt seiner Gesteinsformationen, die von Goldgelb über Orange bis hin zum charakteristischen Rot des eisenhaltigen Gesteins reicht. Während einer rund vierstündigen Wanderung erleben Sie dieses einzigartige Naturwunder aus nächster Nähe und geniessen spektakuläre Ausblicke auf die zerklüftete Canyonlandschaft.

8 . Tag Kauai - Aus der Luft Am Morgen erwartet Sie ein Helikopterflug in der Gruppe über die Insel (wetterbedingt). Dieser rund einstündige Rundflug bietet Ihnen eine einzigartige Perspektive auf die spektakuläre «Garteninsel». Sie schweben über die zerklüftete Nā Pali Coast, den imposanten Waimea Canyon und die üppigen Regenwälder im Inselinneren. Zu den Höhepunkten zählen zahlreiche, teilweise nur aus der Luft zugängliche Wasserfälle, darunter die berühmten Manawaiopuna Falls, die durch den Film «Jurassic Park» weltbekannt wurden. Atemberaubende Ausblicke auf smaragdgrüne Täler, steile Klippen und die wilde Pazifikküste machen diesen Helikopterflug zu einem unvergesslichen Erlebnis! Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

9 . Tag Maui Die Reise geht mit einem kurzen Inlandsflug weiter nach Maui. Nach der Ankunft erfolgt der individuelle Transfer ins Hotel, anschliessend steht Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung. 4 Nächte im Sheraton Maui Hotel o.ä.

10 . Tag Maui - Road to Hana Heute erleben Sie die schönste Panoramastrasse Hawaiis auf einem privat geführten Tagesausflug mit Ihrem deutschsprachigen Guide. Die berühmte Road to Hana führt entlang der üppigen Nordostküste von Maui. Auf der kurvenreichen Strecke erwarten Sie spektakuläre Küstenlandschaften, tropische Regenwälder, Wasserfälle und zahlreiche beeindruckende Aussichtspunkte. An der schroffen Ostküste Mauis liegt die friedliche Stadt Hana, die als einer der ursprünglichsten und unberührtesten Orte auf Hawaiʻi gilt. Die Fahrt nach Hana ist weniger ein Ziel als vielmehr ein unvergessliches Erlebnis voller Naturwunder und eindrucksvoller Ausblicke.

11 . Tag Maui - Haleakala Es geht hinauf in luftige Höhen. Gemeinsam mit Ihrem deutschsprachigen Guide unternehmen Sie einen privat geführten Ausflug zum Haleakalā, dem höchsten Berg Mauis (3’055 m ü. M.). Haleakalā bedeutet auf Hawaiianisch «Haus der Sonne». Der Legende nach soll der Halbgott Maui einst die Sonne auf dem Gipfel des Vulkans eingefangen haben, um ihren Lauf zu verlangsamen und den Tag zu verlängern. Bei einer rund zweistündigen Wanderung im Krater erwartet Sie eine einzigartige, fast mondähnliche Landschaft, die mit ihrer Weite und Stille beeindruckt.

12 . Tag Maui - Beach Life Ganzer Tag zur freien Verfügung. Geniessen Sie die traumhaften Strände der Insel.

13 . Tag Island of Hawaii Mit dem Flugzeug geht es heute weiter auf die Island of Hawaii, die jüngste und gleichzeitig grösste Insel Hawaiis. Individueller Transfer ins Hotel. 6 Nächte im Waikoloa Beach Marriott Resort o.ä.

14 . Tag Island of Hawaii - Volcanoes Nationalpark Mit Ihrem deutschsprachigen Guide erkunden Sie auf der heutigen privat geführten Tour den Volcanoes Nationalpark. Dabei besuchen Sie unter anderem den jüngsten und aktivsten Vulkan unseres Planeten und Peles Heimat, wo Sie in die faszinierende Welt der Vulkane eingeführt werden. Zu den Highlights zählen eine Wanderung in einen erloschenen Krater, der Black Sand Beach sowie – mit etwas Glück – die Beobachtung der lokalen «Honu» (Meeresschildkröten).

15 . Tag Island of Hawaii - Die tropische Seite Heute entdecken Sie auf einer privaten Tour mit Ihrem deutschsprachigen Guide die tropische Seite der Insel. Die Hamakua-Küste ist wild, fruchtbar und von beeindruckender Schönheit. Tosende Wasserfälle stürzen in die Tiefe und lassen in den moosbewachsenen Schluchten immer wieder Regenbögen entstehen. Sie besuchen das Waipiʻo Valley, die imposanten ʻAkaka Falls, spazieren durch den liebevoll angelegten Tropical Botanical Garden und bestaunen die tropische Vielfalt an Pflanzen und Blumen.

16 . Tag Island of Hawaii - Mauna Kea Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Gruppentour (auf Englisch) zum Mauna Kea. Dieser Ausflug zählt zu den eindrucksvollsten Erlebnissen auf Hawaii. Die Tour führt auf den fast 4200 Meter hohen Mauna Kea, den höchsten Berg des Pazifiks. Nach einem spektakulären Sonnenuntergang über den Wolken geniessen Sie bei klarer Sicht einen atemberaubenden Blick auf den Sternenhimmel. Mit leistungsstarken Teleskopen werden Planeten, Sternhaufen und ferne Galaxien sichtbar, während erfahrene Guides spannende Einblicke in die hawaiianische Astronomie und Sternennavigation vermitteln. Ein einfaches Picknick-Dinner sowie Kaffee, heisse Schokolade und ein kleines Gebäck runden dieses unvergessliche Naturerlebnis ab.

17 . Tag Island of Hawaii - Nachtschnorcheln mit Mantarochen Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend unternehmen Sie einen Schnorchelausflug (englischsprachige Gruppentour) – ein Nachtschnorcheln mit Mantarochen. Nach einer Bootsfahrt bei Sonnenuntergang steigen Sie ins Wasser, wo spezielle Lichter Plankton anziehen und damit auch die majestätischen Mantas. Aus nächster Nähe können Sie beobachten, wie die eleganten Tiere durch das Wasser gleiten – ein einzigartiges und magisches Erlebnis!

18 . Tag Island of Hawaii - Entspannung Ganzer Tag zur freien Verfügung. Lassen Sie die Erlebnisse und Eindrücke auf sich wirken und geniessen Sie den letzten Tag im Paradies.

19 . Tag Individuelle Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen Kailua-Kona und Rück- oder Weiterreise.