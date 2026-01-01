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Aston Islander on the Beach

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Kapaa - Kauai

Unkomplizierte Unterkunft für aktive Gäste.

Beschreibung

Lage
An Kauais Ostküste und nur ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt diese Unterkunft direkt am Strand. Shopping- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants befinden sich im gegenüberliegenden Coconut Market Place.
Angebot
Ein Coffeeshop, ein Aussenpool mit Poolbar, ein Jacuzzi, Grillplätze und ein Fahrradverleih stehen den Gästen zur Verfügung. Zweimal wöchentlich Livemusik.
Zimmer
Die 198 Zimmer sind nebst den üblichen Annehmlichkeiten mit Balkon, Mikrowelle, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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