Beschreibung

Lage An Kauais Ostküste und nur ca. 10 km vom Flughafen Lihue entfernt, liegt diese Unterkunft direkt am Strand. Shopping- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants befinden sich im gegenüberliegenden Coconut Market Place.

Angebot Ein Coffeeshop, ein Aussenpool mit Poolbar, ein Jacuzzi, Grillplätze und ein Fahrradverleih stehen den Gästen zur Verfügung. Zweimal wöchentlich Livemusik.