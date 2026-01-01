1 . Tag Anreise nach Honolulu (Oahu), USA Heute beginnt Ihre exklusive Hawaiikreuzfahrt! Die Pride of America ist das einzige Kreuzfahrtschiff, das ab/bis Honolulu fährt. Am Nachmittag erfolgt die Einschiffung, und schon bald heisst es: „Leinen los!“

2-3 . Tag Kahului (Maui), USA Durch die Schönheit der Natur und die ehrliche Gastfreundlichkeit ihrer Einwohner hat sich Maui zur zweitbeliebtesten Insel Hawaiis entwickelt. Entdecken Sie die faszinierende Geschichte der Stadt Lahaina. Entspannen Sie sich an einem unberührten Strand oder spielen Sie auf einem der schönsten Golfplätze der Welt.

4 . Tag Hilo (Hawaii), USA Die Stadt Hilo gleicht einem riesigen Gewächshaus mit beeindruckenden tropischen Blumen an jeder Ecke. Besuchen Sie die gut erhaltenen historischen Gebäude der Stadt, die um die Jahrhundertwende herum gebaut wurden und die einzigartige Architektur Hawaiis präsentieren. Nur 30 Meilen entfernt befindet sich der Hawaii Volcanoes National Park mit dem aktiven Vulkan Kilauea.

5 . Tag Kona (Hawaii), USA Die Stadt Charlotte Amalie hat einen der atemberaubendsten Häfen der Welt. Vor langer Zeit wohnten hier Piraten, heutzutage finden Besucher hier Schätze einer anderen Art. Denn nun ist dieser Ort vor allem durch seine wunderschönen Strände und seine vielfältigen zollfreien Einkaufsmöglichkeiten berühmt.

6-7 . Tag Nāwiliwili (Kaua'i), USA Dieser wunderschöne Hafen auf Kaua'i, der nach den Wiliwili-Bäumen benannt wurde, die einst überall in diesem malerischen Hafen zu finden waren, ist Ihr Tor zu einer der schönsten Inseln Hawaiis. Auf der „Garteninsel“ steht die Natur im Mittelpunkt, von den imposanten Bergen von Kokee bis zu den kühlen Wäldern von Haena, und die Luau-Tradition sorgt für die so typische Form der Unterhaltung auf Hawaii.

8 . Tag Honolulu (Oahu), USA Der letzte Tag Ihrer traumhaften Hawaiikreuzfahrt ist gekommen. Nach der morgendlichen Ausschiffung in Honolulu steht Ihre individuelle Rück- oder Weiterreise an. Wir hoffen, Sie haben unvergessliche Erinnerungen gesammelt!