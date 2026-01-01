Badeferien im Mykonos Grand Hotel & Resort ab Schweiz
Badeferien im Mykonos Grand Hotel & Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nähe zum Sandstrand Agios Ioannis
- atemberaubende Aussicht auf das Ägäische Meer
- Luxushotel
- Terrasse mit Panoramasicht
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz auf Mykonos. Vom Flughafen auf Mykonos reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Mykonos Grand Hotel & Resort
Das Fünfsternehotel steht für Eleganz und Luxus auf der Trendinsel Mykonos. Die Terrassenförmige Bauweise schmiegt sich perfekt in das Stadtbild ein und entspricht dem kykladischen Baustil. Der Pool lädt zum Relaxen ein und dabei werden Sie mit Spezialitäten von der Poolbar verwöhnt. Die Zimmer sind alle sehr geräumig. Als Highlight sind sicherlich die Zimmer mit den privaten Pools zu erwähnen. Hier fühlen sich auf Honeymoon Gäste wunderbar aufgehoben. Anspruchsvolle Gäste verbringen hier die perfekten Ferientage.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel fahrten Sie zurück zum Flughafen. Ihre Reise ist vorbei und Sie fliegen wieder in die Schweiz. Bis zum nächsten Mal Mykonos!
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Garden Premium
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage