Badeferien im Mykonos Grand Hotel & Resort ab Schweiz

Mykonos Grand Hotel & Resort

Das Fünfsternehotel steht für Eleganz und Luxus auf der Trendinsel Mykonos. Die Terrassenförmige Bauweise schmiegt sich perfekt in das Stadtbild ein und entspricht dem kykladischen Baustil. Der Pool lädt zum Relaxen ein und dabei werden Sie mit Spezialitäten von der Poolbar verwöhnt. Die Zimmer sind alle sehr geräumig. Als Highlight sind sicherlich die Zimmer mit den privaten Pools zu erwähnen. Hier fühlen sich auf Honeymoon Gäste wunderbar aufgehoben. Anspruchsvolle Gäste verbringen hier die perfekten Ferientage.