Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Mykonos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Myconian Ambassador Relais & Chateaux

Dieses im typischen Stil von Mykonos erbaute Resort vereint die Ruhe eines erholsamen Urlaubes mit dem für die Insel typischen Party-Trubel. Durch seine Nähe zu Mykonos Stadt, ist man schnell bei Restaurants oder Bars, kann jedoch die Ruhe der Anlage und so auch die Schönheit der Insel geniessen. Die Anlage lädt zum Entspannen ein und liegt nur durch die Strasse getrennt direkt am Sandstrand. Im Efisa Restaurant, einem der besten der Insel, geniessen Sie Ihr Essen.