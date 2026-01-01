Badeferien im Hotel Myconian Ambassador Relais & Chateaux ab Schweiz
Badeferien im Hotel Myconian Ambassador Relais & Chateaux ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Gourmetrestaurant "Efisia"
- Umfassendes Spa & Wellness Angebot
- Nur 4 km bis Mykonos - Stadt
- Ruhige Lage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Mykonos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Myconian Ambassador Relais & Chateaux
Dieses im typischen Stil von Mykonos erbaute Resort vereint die Ruhe eines erholsamen Urlaubes mit dem für die Insel typischen Party-Trubel. Durch seine Nähe zu Mykonos Stadt, ist man schnell bei Restaurants oder Bars, kann jedoch die Ruhe der Anlage und so auch die Schönheit der Insel geniessen. Die Anlage lädt zum Entspannen ein und liegt nur durch die Strasse getrennt direkt am Sandstrand. Im Efisa Restaurant, einem der besten der Insel, geniessen Sie Ihr Essen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flug ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im True Blue Panoramic SV
- Verpflegung: Frückstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage