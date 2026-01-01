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Badeferien im Myconian Villa Collection ab Schweiz

Dieses Luxushotel garantiert Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt. Es liegt in der Nähe des Elia-Sandstrandes und in einer malerisch schönen Landschaft. Das Fünfsternehotel verfügt über einen Infinity-Pool, einen erstklassigen Spa-Bereich und ein Gourmetrestaurant. Mykonos Stadt erreichen Sie in etwa 12 Kilometern. Mykonos ist bekannt für sein schillerndes Nachtleben und erstklassige Restaurants.
Badeferien im Myconian Villa Collection ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- einzigartiger Infinity-Pool
- in der Nähe des Elia Sandstrand
- erstklassiger Spa-Bereich
- wunderschöne Zimmer, Suiten und Villen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen in Ihre Traumferien. Von der Schweiz aus fliegen Sie nach Mykonos.

2-7. Tag Myconian Villa Collection

In diesem Fünfstern Traumhotel können Sie unvergessenen Ferien geniessen. Das Luxushotel liegt in der Nähe einer sehr schönen Badebucht auf Mykonos. Die Zimmer, Suiten und Villen sind sehr geräumig, durchgestylt und gemütlich. Bei einem Aufenthalt in einer der Villen haben Sie Meersicht und einen Privatpool. Der Spa-Bereich spricht für sich selbst. Es werden Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen angeboten. Ein einzigartiges Highlight ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse. Hier lassen sich alle Alltagssorgen vergessen und maximale Entspannung ist vorprogrammiert. Dieses Hotel wird Sie begeistern.

8. Tag Rückreise

Sie reisen wieder zum Flughafen und treten Ihren Rückflug an. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Prestige Sea View
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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