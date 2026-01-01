Badeferien im Myconian Villa Collection ab Schweiz

Myconian Villa Collection

In diesem Fünfstern Traumhotel können Sie unvergessenen Ferien geniessen. Das Luxushotel liegt in der Nähe einer sehr schönen Badebucht auf Mykonos. Die Zimmer, Suiten und Villen sind sehr geräumig, durchgestylt und gemütlich. Bei einem Aufenthalt in einer der Villen haben Sie Meersicht und einen Privatpool. Der Spa-Bereich spricht für sich selbst. Es werden Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen angeboten. Ein einzigartiges Highlight ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse. Hier lassen sich alle Alltagssorgen vergessen und maximale Entspannung ist vorprogrammiert. Dieses Hotel wird Sie begeistern.